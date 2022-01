Bryan Carrasco y su renovación con Palestino: “Estoy muy contento, me hacen sentir valorado e importante”

Palestino anunció la renovación de Bryan Carrasco por tres años más. El delantero árabe fue una de los puntos altos de la temporada pasada, sosteniendo presencia tanto en goles, como también en asistencias.

Sobre su renovación Carrasco comentó que esta “muy contento, siento que el club está ratificando lo que me hicieron sentir el primer día. Me hacen sentir valorado e importante. Espero seguir respondiendo, como lo he hecho hasta el momento”.

Asimismo, se refirió a lo que espera lograr con los baisanos durante esta temporada, donde indicó que “mi deseo es seguir haciendo goles y dar asistencias al equipo. Aportar al equipo, primero ponerme en función del equipo que lo individual después sale solo. Espero ser un aporte para lograr nuestros objetivos”.

Por otro lado, abordó la incorporación del nuevo cuerpo técnico liderado por Gustavo Costas. “Es un muy buen cuerpo técnico, tienen una gran trayectoria, son muy buenos y cercanos. Espero que sigamos logrando cosas importantes en el club y entregarle la alegría que tanto quiere la gente”, dijo.

Finalmente, trazó los objetivos de la institución para este 2022, donde indicó que “Palestino viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo, se venía clasificando a Copas casi todo los años. Quedamos muy triste el año pasado, pero este año vamos por todo. Vamos a buscar todas las competiciones que tengamos”.

Carrasco, en la temporada pasada con al camiseta tricolor jugó 42 partidos y anotó un total de 14 goles.