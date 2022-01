Éric Cantona: “No veré la Copa del Mundo, han muerto miles de personas construyendo los estadios allí, es horrible”

Si hay algo por lo que se caracteriza Éric Cantona, aparte de sus potentes remates como delantero, es por no guardarse nada, sobre todo cuando ocurre algo que no le parece. Recordada es la patada a un aficionado del Crystal Palace, cuando jugaba por el Manchester United, luego de insultos racistas. Eso sí, ahora no golpeó a nadie, sino que tuvo una crítica opinión sobre el desarrollo de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no lo es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de fútbol”, sostuvo el galo durante una entrevista con Sportmail.

Asimismo, crítico el desarrollo de esta Copa por la gente que murió en la construcción de sus estadios. “No sólo no se prevé que haya legado en el país, Han muerto miles de personas construyendo los estadios. Y aun así vamos a celebrar la copa del Mundo allí. Es horrible“, comentó Cantona, quien cree que el lugar donde se celebra este campeonato debería ser un lugar donde el fútbol crezca entre su población, masculina y femenina.