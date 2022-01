Santos Borré explica su cruce con Haaland: “Fue irrespetuoso, así que fui a buscarlo”

El pasado fin de semana, en el duelo entre el Eintracht Frankfut y el Borussia Dortmund, el cruce entre Rafael Santos Borré Erling Haaland se robó todas las miradas. Allí, el noruego habló en español luego de que el colombiano fuera directo a golpearlo.

En conversación con El VBar de Caracol Radio, el delantero del Eintracht Frankfut se refirió al episodio y explicó por qué reaccionó de esa forma. “Fue un encontronazo que tuvimos”, comenzó diciendo Santos Borré.

“Me parece que fue un poco irrespetuoso cuando se pusieron arriba en el marcador. Empezó a celebrar unas acciones sin necesidad. iban ganando. Cuando un jugador de nosotros la sacaba, le celebraba o le gritaba en la cara. Ninguno de nosotros hacía nada y me dio un poco de impotencia, así que lo fui a buscar en esa última jugada“, agregó.

Por último, el cafetalero reveló que Haaland siguió buscándolo una vez terminado el partido. “Yo vi que en algún momento me gritaba ‘¿qué pasa hermano?’, en español. Me sorprendió porque no es normal que hablen español acá. Cuando se acabó el partido, seguía con el tono de venirme a buscar porque sabía que yo estaba caliente. Me decía algunas cosas en inglés y yo intentaba contestarle para que se diera cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo”, sentenció.