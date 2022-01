Los mejores del mundo: esta es la oncena ideal según la FIFA

Este lunes se celebraron los premios The Best, donde la FIFA dio a conocer el equipo ideal. La escuadra presenta a los mejores jugadores del mundo, aunque con una particularidad. El esquema escogido es un 3-3-4, dejando a cuatro hombres en el ataque.

Arquero: Gianluigi Donarumma (París, Saint-Germain)

Defensas: David Alaba (Real Madrid), Rúben Días (Manchester City) y Leonardo Bonucci (Juventus)

Mediocampistas: Jorginho (Chelsea), N’Golo Kanté (Chelsea) y Kevin De Bruyne (Manchester City)

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y Lionel Messi (París Saint-Germain).

🏆 THIS is the 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11

By the players, for the players.@FIFAWorldCup pic.twitter.com/i0dYe7KUwI

— FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022