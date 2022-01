Thomas Tuchel se consagra como el mejor DT del mundo en los premios The Best

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel se consagró como el mejor entrenador del mundo, según The Best. El alemán se impuso a Pep Guardiola y a Roberto Mancini.

Este reconocimiento le llega a Tuchel tras el gran juego que le logró dar al Chelsea en la temporada 2020/21, donde consiguió la Champions League tras vencer al Manchester City. Además, también figura en su palmarés la Supercopa de la UEFA 2021 ante el Villarreal.

🚨🏆 Thomas Tuchel is the #TheBest FIFA Men’s Coach 2021!

🔵🧠 He had a year to remember with @ChelseaFC! pic.twitter.com/skVgbZTxCO

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022