Gabriel Boric e incidentes en la Supercopa: “Se dicen hinchas y con su conducta privan a todos del espectáculo”

El presidente electo Gabriel Boric se refirió a los lamentables incidentes ocurridos en Concepción entre los hinchas de Colo-Colo y la Universidad Católica, los cuales mantuvieron la definición de la Supercopa suspendia por largos minutos.

En su cuenta de twitter, el reconocido hincha de la UC y futuro mandatario posteó: “Qué tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo el equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien”.