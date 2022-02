Mbappé y opción del Real Madrid: “Mi decisión no está tomada y no hablaré ahora con el rival”

El París Saint-Germain goleó por 5-1 al Lille y sigue a paso firme en la Ligue 1. El conjunto parisino es el líder del certamen con 56 puntos, trece más que su más cercano perseguidor, el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli.

Uno de lo puntos altos del PSG fue Kylian Mbappé, quien marcó el quinto y sentenció la goleada para su equipo. Una vez terminado el partido, el atacante conversó con la transmisión oficial y abordó la opción de arribar al Real Madrid.

“Estoy concentrado en ganar al Madrid y después veremos qué pasa”, dijo sobre su futuro. “Mi decisión no está tomada. Incluso si el partido del Madrid cambia muchas cosas, y aunque soy libre de hacer lo que quiera, no voy a hacer ese tipo de cosas y no voy a ir a hablar con el adversario”, agregó.

El próximo martes 15 de febrero el PSG recibirá al Real Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League en uncuentro donde todos los ojos estarán sobre Kylian Mbappé.