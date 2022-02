Baquedano y ausencia de hinchas hispanos ante la UC: “Es una falta de fair play y voluntad”

El máximo accionista de Unión Española, Jorge Segovia, tuvo una dura advertencia para la Universidad Católica. Y es que el español señaló a través de su cuenta de Twitter que “si la UC persiste en su decisión de no vender ni una sola entrada a nuestros hinchas, que por favor no nos llamen luego para arrendar nuestro estadio”.

Palabras contundentes que fueron confirmadas por el Gerente General de los hispanos, Luis Baquedano, quien en diálogo con Deportes en Agricultura reafirmó lo dicho por Segovia. “Es el pensamiento del club y del dueño del club. Adherimos absolutamente a las palabras de él. Sentimos que ha sido una falta de fair play de la Universidad Católica, sobre todo porque creíamos que éramos clubes amigos”, comentó Baquedano.

Asimismo, agregó que “ellos estaban interesados en arrendar el estadio y nosotros no pusimos ningún inconveniente. Además, nuestra hinchada no es numerosa. Acá faltó voluntad porque podrían haber puesto a disposición 500 o 700 entradas, no les iba a entorpecer operativamente en nada al estadio”.

Además, comentó que la decisión de no arrendar el estadio es del “del propietario del club, yo no tengo mucho que ver con eso. Ahora, tal como están dadas las cosas, las puertas están super cerradas”.

Finalmente, Baquedano sostuvo que si bien la UC se acercó a solicitar precios, luego desaparecieron sin decir nada. Me llamó el gerente general (de la UC) y me pidió precios y que factibilidad había. Nosotros le dimos los precios y después no respondieron más”.

“La Católica es especial porque pudieron haber dicho ‘lo vamos a pensar, lo vamos a ver, déjame verlo’, pero no respondieron nada más. No sé si no les habrá gustado el precio o si ya no lo necesitan. Pero ellos pueden dar fe de la disposición de Unión siempre. Nosotros podemos entender que tienen abonados, el tema del aforo y toda esa historia, pero una demostración de fair play no costaba nada”, cerró.

De esta forma, y luego de esta advertencia, se le complica a la Universidad Católica el panorama para hacer de local, ya que comenzará la remodelación de San Carlos de Apoquindo y la única opción, mientras se habilita el Estadio Nacional, era Santa Laura, aunque con estos dichos se complica todo para la UC.

Los hispanos visitarán a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo el próximo domingo, a las 20:30 horas, con transmisión de Deportes en Agricultura.