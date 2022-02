[Video] Patricio Yáñez: “Jorge Valdivia aún puede tener un espacio en el fútbol chileno”

Jorge Valdivia no continuará en México. A solo seis meses de su arribo, el Mago rescindió contrato con el Necaxa y los fantasmas del retiro comenzaron a acechar al volante. En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez sostuvo que el ex seleccionado nacional “aún puede tener un espacio en el fútbol chileno”. Sin embargo, indicó que si eso no está en sus planes, perfectamente podría dar un paso a las comunicaciones, faceta que ya ha desempeñado anteriormente.