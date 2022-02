La preocupación de Pochettino tras el gol del PSG: “Sentí que me había roto la nariz”

El París Saint-Germain dio un paso importante para seguir avanzando en la Champions League. El cuadro francés se impuso en la agonía al Real Madrid y se ilusiona con acceder a los cuartos de final del certamen continental.

La escuadra parisina fue ampliamente superior en el trámite del partido, pero logró desequilibrar el marcador cuando el partido llegaba a su fin. En el minuto 94’, Kylian Mbappé sorprendió con una gran jugada personal para superar a Thibaut Courtois.

El gol, como era de esperar, causó la locura de todos los parisinos presentes en el estadio. El eufórico festejo incluso trajo consecuencias para el entrenador del club, Mauricio Pochettino.

Al término del encuentro el estratega argentino fue consultado por su reacción en el gol de Mbappé y contó que, en medio de la celebración, recibió un fuerte golpe en la nariz que lo obligó a acercarse a los médicos del club.

“Sentí dos cosas. Primero alegría, y después Paredes que me pegó con el pecho en la nariz y pensé que me rompió la nariz. Tuve que ir al médico a decirle que creo que me rompió la nariz. Eso es lo que sentí: alegría y después que me rompieron la nariz”, reconoció el DT.