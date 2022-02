Problemas en la Roja Femenina: Tiane Endler sufre grave lesión y deberá ser intervenida

Las malas noticias no cesan para la selección chilena. Esta vez las alarmas se encendieron en la Roja femenina, quienes informaron que Christiane Endler, reciente ganadora del premio The Best, sufrió una grave lesión.

De acuerdo a lo informado por el cuerpo médico de la selección, la portera tuvo “una rotura de menisco medial de la rodilla derecha. La evaluación clínica indica que deberá someterse a una intervención quirúrgica. A petición de su club, la operación se realizará en Lyon, Francia”.

Una situación lamentable, que tendrá a la chilena vario tiempo fuera de las canchas. De hecho, se prevé que estará fuera de 3 semanas a 6 meses, desde la intervención quirúrgica.