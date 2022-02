James Rodríguez no está contento en Qatar: “Me gustaría irme ya”

James Rodríguez no está del todo contento en Qatar. El futbolista colombiano llegó a la tierra del mundial en 2021, luego de su discreto paso por el Everton de Inglaterra y con la motivación de tomar más ritmo para volver a la selección. Motivaciones que ha logrado, no obstante, no está del todo cómodo y en su canal de Twitch dijo que quiere partir.

Al principio, el colombiano comenzó diciendo que por el momento está tranquilo con su nivel y desempeño en el Al Rayyan: “Por lo menos estoy jugando. Al equipo en la Liga no se nos ha dado los resultados, pero en Copa vamos bien, la idea es poder ganarla. Por lo menos estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien”.

“Ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea. Estoy haciendo goles, asistencias, y para eso vine acá, para poder jugar y coger ritmo, y ver qué pasa después también“, agregó, y es que esa continuidad le permitió volver a las convocatorias con Reinaldo Rueda.

No obstante, el talentoso volante reconoció que le gustaría estar en otro equipo más competitivo sumando más minutos: “¿Hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”.

“Físicamente estoy perfecto, tengo salud. Me preguntan que si volvería a Europa, ¿por qué no? Tengo las condiciones para eso, estoy cogiendo ritmo. Una buena opción sería Estados Unidos“, cerró el colombiano, que por el momento tiene contrato con el club qatarí hasta 2024.