Joaquín Muñoz y experiencia en el Monumental: “Cuando recibí el segundo proyectil me asusté por mi integridad”

El portero de Audax Italiano, Joaquín Muñoz, vivió momentos de tensión en el Estadio Monumental. Y es que mientras se jugaba el segundo tiempo el partido entro los itálicos y Colo-Colo, barristas del Cacique comenzaron a lanzar proyectiles de un gran calibre contra el meta. De hecho, luego del duelo los audinos denunciaron en sus redes sociales los hechos con uno de ellos, el cual correspondía a una enorme piedra.

Ante esto, el portero conversó con Deportes en Agricultura y confesó que estaba asustado jugando el duelo en Macul y que al segundo objeto contundente que cayó desde las tribunas decidió denunciar al árbitro Juan Lara.

“No me gusta normalizar las cosas que se hacen mal, pero uno está acostumbrado a recibir otros proyectiles: encendedores, monedas, entre otros. Pero en ese partido recibí dos proyectiles, que no me llegaron por suerte. El primero no lo quise denunciar para no interrumpir el partido, pero cuando recibí el segundo del mismo tamaño me asusté y preocupé por la integridad mía, la de mis compañeros y la de Colo-Colo, uno nunca sabe”, comenzó diciendo el meta.

“Ahí tomé la decisión de mostrárselo al árbitro y los jugadores de Colo-Colo lo entendieron y me apoyaron. No es bueno lo que pasó y ojalá se tomen cartas en el asunto”, agregó.

En el mismo tema, comenta que “no es bueno jugar con esa preocupación, no puedo jugar mirando la galería. No es la idea. Después del segundo proyectil se tranquilizó todo un poco el ambiente”.

Recordemos que el duelo, que terminó empatado 1 a 1 en Macul, fue suspendido solo por algunos minutos, mientras el locutor del estadio advertía a los barrista que el partido podría ser suspendido si se seguían lanzando los objetos contundentes. Sin embargo, y tal como contó Joaquín Muñoz los barristas se detuvieron. Ahora, se espera un pronunciamiento del Tribunal de Disciplina que ya ha castigado a la barra de Colo-Colo por malos comportamientos en duelos como visitantes, de hecho, no puede contar con público en esa condición durante cuatro partidos.

Debut en Copa Libertadores

El meta Joaquín Muñoz también se refirió a lo que será el debut de Audax Italiano en Copa Libertadores. Recordemos que los itálicos ingresarán al torneo en la fase 2 del torneo, donde se enfrentarán a Estudiantes de la Plata.

“Es una semana especial para nosotros. Es un sueño jugar la Copa Libertadores con el club que te formó y será una semana muy especial”, declara el portero audino.

Además, dijo que quieren “entregarles toda la presión a ellos. Queremos jugar como un equipo en crecimiento con la idea del profe Ronald. Queremos hacer un buen papel y por qué no dar la sorpresa, que es lo que todos queremos”.

Sobre el estilo de juego, sostuvo que han tenido un crecimiento con la llegada de Ronald Fuentes al banco itálico. “Nosotros el año pasado tuvimos una de las mejores defensas del año, eso lo fortalecimos. Pero también el profe quiere que seamos más ofensivos y protagonistas, adaptarnos lo más rápido posible. De esa manera vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder. Vamos con esa actitud de hacer un buen partido y hacer valer la localía en Rancagua para que se sientan incómodos y sacar un buen resultado para ir tranquilos a Argentina”, comenta

Finalmente, en lo personal dijo que la Copa Libertadores “es otra vitrina para uno. Es un sueño jugarla y más con el club que te formó. Voy con mucha ilusión de jugar ese partido”.