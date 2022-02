[Video] Patricio Yáñez: “El rendimiento de Pablo Solari llama profundamente la atención”

Colo Colo no logra despegar en el Campeonato Nacional. Los albos no pudieron ante Audax Italiano y sumaron su segundo empate consecutivo. La escuadra de Gustavo Quinteros no ha logrado ratificar lo mostrado la temporada anterior y ha visto mermado el desempeño de sus principales figuras, siendo Gabriel Costa y Pablo Solari los principales apuntados por los hinchas.

En ese sentido, Patricio Yáñez se refirió al rendimiento del joven atacante albo. El comentarista afirmó que su desempeño “llama profundamente la atención”. Además, se mostró crítico con la forma en la que culminó una jugada clara de gol ante los itálicos.