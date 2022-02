Chelsea supera al Lille y pone un pie en cuartos, pero se preocupa por dos de sus figuras

El Chelsea, campeón defensor de la Champions League, dio cátedra de su contundencia y venció en la llave de ida de los octavos de final al Lille por 2 a o en Stamford Bridge.

Con la presentación del trofeo del Mundial de Clubes en la previa del partido, el Chelsea saltaba al campo de juego con el favoritismo entregado por ser el campeón defensor. Así lo demostró a penas saltó a la cancha y lo re confirmó al minuto 8 de la primera parte, donde Kai Havertz definió de cabeza para anotar el primero del partido, luego de dos ocasiones anteriores desperdiciadas.

El Lille, tras la anotación del alemán, no se vino abajo y comenzó a emparejar el control del partido, entregándole una intensidad y ritmo muy atractivo para los asistentes. No obstante, las llegadas no abundaron.

En el complemento, cuando el Lille ganaba metros en el terreno de juego, una recuperación del cuadro Blue y posterior pase a N’Golo Kanté generó una salida explosiva que terminó en las redes de Leonardo luego de una gran definición de Christian Pulisic, a los 63 minutos.

Pero no todas fueron buenas para el equipo de Thomas Tuchel, ya que antes del segundo gol, Mateo Kovacic y Hakim Ziyech se retiraron lesionados del campo de juego.

De esta forma, el campeón defensor dio un importante paso para meterse en los cuartos de final de la competencia, el que tendrá que confirmar el miércoles 16 de marzo, cuando visite por la vuelta al Lille en el Stade Pierre-Mauroy.