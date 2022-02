Deportes Antofagasta anuncia el arribo de un ex delantero de la U

Sigue el movimiento en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Esta vez fue el turno de Deportes Antofagasta, quien sorprendió con el anuncio del ex Universidad de Chile Gabriel Torres.

Así informó el cuadro Puma a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida al seleccionado panameño. Recordemos que Torres, de 33 años, ya tuvo un paso por el fútbol chileno, primero vistiendo la camiseta de Huachipato, en 2018, donde anotó 15 goles en 30 partidos. Esa gran temporada le permitió, al año siguiente, llegar a la Universidad de Chile, donde decepcionó con su rendimiento, jugando solo 14 partidos y anotando un tanto.

No obstante, al no ser considerado en la U buscó nuevos horizontes, llegando a Independiente del Valle, donde deleitó con su capacidad goleadora, obteniendo incluso la Copa Sudamericana del 2019. Sin embargo, luego de esa campaña partió al Pumas de México y luego al Alajuelense de Costa Rica, donde no mostró su mejor nivel.

El panameño llega a reforzar la delantera de los Pumas como jugador libre y firmó por un año.