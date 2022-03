Aleksey Miranchuk, volante ruso del Atalanta, se abstiene de festejar un gol por la invasión rusa en Ucrania

Días convulsionados se están viviendo en el continente europeo por la guerra entre Rusia y Ucrania. Este ambiente no deja indiferente al fútbol, donde se han llevando un sinfín de homenajes en solidaridad con el pueblo ucraniano tras la invasión rusa. Situación que no pasa por alto Aleksey Miranchuk, volante ruso del Atalanta, quien tuvo un particular gesto en la goleada de su club sobre la Sampdoria, donde anotó un gol.

Y es que el ruso anotó el cuarto y último gol del partido al minuto 86, donde tuvo un particular gesto. De acuerdo al contexto que se vive en Ucrania por la invasión rusa, el futbolista decidió no celebrar el gol, pese a la factura del mismo. De hecho, sus compañeros intentaron animarlo y contagiarlo con su efusividad, pero este no reaccionó.

Esto tiene una explicación, ya que Miranchuk no lo ha pasado bien con todo esta situación, así lo explicó Umberto Marino, director deportivo del club, explicó: “Aleksey está sufriendo mucho por lo que está pasando. Es un chico muy sensible”.

Además, Marino se refirió a la relación del ruso con su compañero ucraniano Ruslan Malinovskyi, quien en la Europa League había celebrado su gol mostrando una camiseta con la leyenda: “No a la guerra en Ucrania”.

Sobre lo anterior el director deportivo del club de Bérgamo dijo que “se respetan mutuamente. Se abrazan y juegan juntos”. Malinovskyi no pudo jugar este duelo porque sufrió una lesión muscular en el calentamiento.

Revisa el momento a continuación