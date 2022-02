Se queda sin Mundial: FIFA suspende a Rusia de todas las competiciones internacionales

La FIFA anunció la suspensión de la selección y los clubes rusos de todas las competencias internacionales tras los ataques armados a Ucrania. Luego de comunicar que no se podrían disputar encuentros en Rusia y que su combinado nacional no podría utilizar su nombre, bandera ni himno, el organismo que rige el mundial tomó la decisión por recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, decisiones que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso”, informó la FIFA a través de un comunicado.

“El fútbol está totalmente unido aquí y en total solidaridad con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre las personas”, cerró el documento.

Rusia estaba clasificado para el repechaje del Mundial, donde enfrentaría a Polonia el 24 de marzo en Moscú y el 28 del mismo mes en caso de seguir avanzando.

La decisión, además, recae a nivel de clubes, donde el Spartak de Moscú será eliminado de la Europa League, certamen donde se medirían ante el RB Leipzig en los octavos de final.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions

