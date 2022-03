Tuchel se cansa de las preguntas sobre la guerra: “¡No soy un político, de verdad tienes que parar!”

Thomas Tuchel se cansó. Al ser consultado sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y la afinidad del propietario del Chelsea, Roman Abramovich, con Vladimir Putin y la invasión rusa, el entrenador alemán explotó.

La situación se dio en la conferencia de prensa previa del duelo del Chelsea ante el Luton Town por la FA Cup. Ahí uno de los profesionales presentes consultó sobre el conflicto, donde Tuchel arremetió: “Escucha, escucha, escucha…. Tienes que parar, yo no soy un político. De verdad, tienes que parar”.

“Solo puedo repetir, y me siento mal repitiéndolo porque jamás he vivido una guerra… El simple hecho de hablar de ello me hace sentir mal, porque soy muy privilegiado. Estoy aquí sentado, en paz. Y lo hago lo mejor que puedo, pero tú tienes que dejar de hacerme este tipo de preguntas porque no tengo respuestas para ti”, complementó el reciente campeón de la Champions League con el Chelsea.

Recordemos que el sábado pasado Abramovich decidió dejar por un tiempo indefinido la administración del club a la Fundación del mismo, debido a su relación con Putin, y después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, citara al magnate entre los posibles sancionados por la guerra.