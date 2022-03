Guerra entre Rusia y Ucrania sacude al Chelsea: Abramovich anuncia venta del club

La invasión de Rusia a Ucrania provocó cambios inesperados en el Chelsea. Roman Abramovich, dueño ruso de los Blues, anunció la venta del club.

El propietario dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en el sitio web oficial de la institución, afirmando que la decisión la toma “pensando en lo que es mejor para el club”.

“Me gustaría abordar la especulación en los medios de los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea FC. Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el Club, ya que creo que es lo mejor para el Club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del Club”, señaló Abramovich.

En el documento, además, se detalló que la venta no será inmediata y que las ganancias serán donadas a las víctimas de la guerra en Ucrania.

“La venta del Club no será acelerada sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el Club. Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta. La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo”, indicó el ruso.

Statement from Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 2, 2022

Abramovich había dejado la administración del club a la fundación benéfica de los Blues, en medio de las amenazas del gobierno británico de congelar sus activos financieros. Situación que podría provocar la quiebra del Chelsea.