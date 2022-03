La debacle de Lautaro: de costar 111 millones de euros a no tener gol

La delantera del Inter de Milán vive un momento crítico. El cuadro lombardo vive una preocupante sequía goleadora, además de no conseguir victorias en los últimos cinco partidos, considerando Serie A, Copa Italia y Champions League. Y uno de los más apuntados, aparte de Alexis Sánchez, ha sido Lautaro Martínez.

El trasandino, luego de la partida de Romelu Lukaku, se transformó en el jugador más importante y la franquicia del cuadro italiano. Lo anterior validado por la cláusula de 11 millones de euros que le impusieron al argentino ante el interés del Barcelona, la cual fue anulada con su renovación hasta 2026.

Pero la situación actual del argentino no es para nada alentadora, de hecho, no anota desde el 12 de enero de este año, cuando marcó de penal uno de los goles ante la Juventus en la Supercopa italiana, la cual definió Alexis Sánchez en el tiempo extra. Y para hilar más fino, el Toro no anota de ‘jugada’ desde el 17 de diciembre del año pasado, cuando batió al Salernitana.

Esta situación encendió las alarmas en Italia. Pese a que su entrenador y los hinchas nerazurri aún lo respaldan, la prensa comienza a cuestionar su rendimiento. Por ejemplo, La Gazzetta dello Sport tras el Derby copero ante el Milan escribió: “Lautaro Martínez fue el peor en el campo de un Inter que en sí mismo no era trascendental”.

Asimismo, comparó la trascendencia que ha tenido el argentino respecto a Edin Dzeko: “Al menos Dzeko sabe cómo encontrar la manera de hacerse visible incluso sin un gol. El bosnio sigue siendo una referencia, una en la que apoyarse de todos modos. El balón va a buscarlo, lo sabe trabajar. Lautaro no, ni eso. Y ese es el problema número uno a resolver”.

Pero esta sequía goleadora no aqueja solo a Lautaro, sino que al equipo en general. De hecho, el Inter lleva sin marcar goles 403 minutos, un poco más de cuatro partidos. Pero la crítica apunta a Lautaro por el alto costo que significa y sobre todo porque era considerado una de las figuras excluyentes del cuadro lombardo.

Ahora, el argentino no solo tendrá que luchar con esa sequía goleadora, sino que también con la constante presión de Alexis Sánchez que viene haciendo desde atrás, a quien se suma Joaquín Correa, quien regresó de una lesión, y Felipe Caicedo, delantero ecuatoriano.