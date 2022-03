Koeman rompe el silencio y se lanza contra Laporta: “Me dijo que Xavi no sería su entrenador por falta de experiencia”

El director técnico holandés, Ronald Koeman, rompió su silencio luego de su bullada salida del FC Barcelona. El estratega dejó el club catalán debido a los malos resultados y en su reemplazo llegó Xavi Hernández a la banca del cuadro culé.

A meses de su despido, Koeman descartó volver al Camp Nou en el corto plazo y envió más de un mensaje al presidente del club, Joan Laporta. “No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada”, señaló en diálogo con Algemeen Dagblad.

“No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso. Estaba trabajando con muchos lesionados. Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y Ousmane Dembélé… se puede ver todo”, agregó.

Koemán, además, cuestionó la partida de Lionel Messi del Barcelona. “Fue ante la insistencia de la dirección del club que accedí a la salida de algunos jugadores para poner las finanzas en orden. Pero luego cuando ves que traen a alguien por 55 millones de euros poco después de dejar ir a Lionel Messi… Entonces te preguntas si no estaba pasando algo más. ¿Por qué se tuvo que ir Messi?”, indicó.

El estratega se lanzó directamente contra el presidente culé. “Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él”, afirmó.

Por último, criticó la decisión de contratar a Xavi como su sucesor. “Laporta me dijo mil veces que Xavi no sería su entrenador, porque le faltaba experiencia”, sentenció.