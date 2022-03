Clubes uruguayos votan en contra del VAR para el Torneo 2022, pero con una excepción

Durante la semana pasada, el Consejo de Liga Profesional de Primera División decidió, luego de una votación de los clubes, que no habrá VAR en ningún partido de la Primera División uruguaya hasta que no estén dadas las condiciones optimas para su implementación para pode utilizarlo en todo los partidos.

Cabe destacar que días previos a esta determinación, seis clubes de la competencia (River Plate, Wanderers, Defensor Sporting, Danubio, Boston River y Cerro Largo), con la adhesión de otros cinco (Deportivo Maldonado, Albion, Fénix, City Torque y Rentistas), presentaron la solicitud para que todo los partidos de la liga se juegue con VAR.

No obstante, según Marketing Registrado, al no existir las condiciones optimas, River Plate, Wanderers, Defensor Sporting, Danubio, Cerro Largo, Rentistas, Deportivo Maldonado, Albion, Liverpool y Cerrito rechazaron un VAR en forma parcial, Nacional votó a favor, y City Torque y Peñarol se abstuvieron. No participaron Boston River y Plaza, y Fénix no votó debido a que el club está intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura.

Aunque existe una excepción para ocupar esta herramienta. Esta consiste en que si dos clubes que protagonizan un partido presentan una solicitud en la previa para ocupar el VAR, la AUF puede autorizarlos, con el máximo de tres partidos. Para ello, los clubes tienen que presentar una nota la semana previa al partido, como lo hicieron Nacional y Peñarol en el clásico del domingo pasado.

Por otra parte, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol esperan que para finales de abril haya VAR en todos los partidos del fútbol uruguayo.