Johnny Herrera y Superclásico 191: “Tengo la fe intacta en que será un día soñado para la U”

En la antesala del clásico número 191 entre Colo-Colo y Universidad de Chile, uno de los presentes en el último triunfo azul en el estadio Monumental fue Johnny Herrera, quien en el lanzamiento de las zapatillas Grand Court modelo U. de Chile de Adidas anticipó lo que espera del partido.

El ex portero de Universidad de Chile comenzó diciendo que “Dios quiera que sea un partido soñado para la gente que le toque jugar. Hay muchos jóvenes y entiendo que habrán varios debutantes de la cantera del club, por lo tanto, tengo la fe intacta en que será un día soñado para ellos, que sea un día glorioso y ganar por fin en ese estadio“.

En esa misma línea, Herrera aseguró: “Creo que la U saldrá a defenderse, lamentablemente, es un equipo que está en rodaje y se está armando. Creo que Universidad de Chile tiene que salir a jugar con dos líneas de cuatro y apostar a lo que puedan hacer Ronnie Fernández y Cristián Palacios que están pasando por un buen momento”.

En relación al arbitraje, el campeón de Copa Sudamericana tuvo palabras para Tobar: “Ojalá que pase desapercibido, es lo que le deseo a cualquier árbitro. A mí me hubiera gustado un árbitro de perfil más bajo, pero le dan el partido a él y cuando se habla mucho del árbitro es porque hay algún antecedente que no es positivo“.

Por último , el jugador con más títulos en Universidad de Chile se refirió al nuevo proceso de los laicos: “Esta Universidad de Chile es tan especial que uno no sabe qué pasa por la cabeza de la gerencia técnica ni del técnico. Cuando llegó Escobar dijo que tenía una forma de jugar y lo único que hemos visto es algo totalmente distinto, por lo tanto no sé que pasará con la U. Siempre he dicho que a los técnicos hay que dejarlos trabajar. Claramente él no armó el equipo“.