Fiscalía mexicana iniciará investigación por intento de homicidio tras incidentes en estadio del Querétaro

La Fiscalía General del estado de Querétaro anunció durante este domingo que abrió una carpeta investigativa por los delitos de “homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos”. Esto por la batalla campal que protagonizaron barristas del Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora.

Y fue a través de un comunicado donde informaron sobre esta situación, señalando “que se ha iniciado una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, por hechos sucedidos en el estadio Corregidora”. Además, agregaron que los detalles sobre el avance del proceso “se informará conforme las investigaciones lo permitan“.

La #FiscalíaQro informa que se ha iniciado una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, por hechos sucedidos en el estadio Corregidora. Se informará conforme las investigaciones lo permitan. pic.twitter.com/UmvBCYMmkx — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 6, 2022

Balance de la tragedia

El Gobernador de Querétaro Mauricio Kuri, en conferencia de prensa, informó los heridos que hubo en los incidentes en el estadio Corregidora, además, consignó que no hubo fallecidos.

“Es una tragedia porque aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia. Condeno y lamento mucho lo sucedido, estoy lastimado”, comentó.

De acuerdo a lo señalado, hubo un total de 26 heridos, 24 hombres y dos mujeres, de los cuales tres están graves.

“Criminal, voy a dar contigo. Por lo que hiciste ayer (sábado) lastimaste a las familias de los queretanos. No mereces estar en las calles, tu sentencia social y moral será del tamaño de tu cobardía”, complementó.

“Usaremos toda la tecnología para dar con cada uno de los participantes de estos hechos y nos vamos a segurar que no vuelvan a poner un pie en un estadio”, cerró Kuri.