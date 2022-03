Gianluigi Buffon respalda a Donnarumma, aunque asegura que le faltó “picardía”

El error del portero italiano del París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, dio vida a la heroica remontada del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. Por ello, a dos días de la eliminación del conjunto parisino, el infortunio del meta sigue dando que hablar.

Y uno que se refirió a la acción fue su compatriota Gianluigi Buffon. El meta del Parma se cuadró con Donnarumma, aunque aseguró que le faltó picardía al momento de la jugada.

“En Europa jamás señalan una falta así. En Italia, con VAR, a lo mejor sí. Yo como portero también me habría enfadado porque Benzema le molesta un poco, pero pitar una falta así también habría enfadado a los del Madrid”, analizó el arquero en conversación con Corriere dello Sport.

“Si Gigio hubiera pensado con claridad o tenido esa picardía quedándose en el suelo tras el contacto, hubiese sacado algo. Hemos visto tantos listillos así… Fue honesto, levantándose enseguida envió un mensaje claro al árbitro: contacto irrelevante”, complementó Buffon.

Pese a ello, el histórico guardametas expuso que no cree que el fallo condicione el futuro de Donnarumma. “Fue un fallo, todos los hacemos. Su valía no ha cambiado. Este tipo de fallos ayudan mucho, forman parte del crecimiento y estoy seguro de que no será un problema para su futuro, él es muy fuerte. Con Courtois y Neuer es uno de los tres mejores porteros del mundo”, sentenció.