TAS mantiene las sanciones contra Rusia y lo deja fuera del Mundial

Malas noticias para la Federación Rusa de Fútbol. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, en si siglas en inglés) anunció durante este martes que no aceptó la solicitud de la Federación, la cual pedía suspender las sanciones en su contra, mientras dure el procedimiento, ejecutadas por el Comité Ejecutivo de la UEFA y de FIFA de suspensión de los equipos y clubes rusos de las competiciones internacionales hasta nuevo aviso.

La información se dio a conocer a través de un comunicado, donde se indica que “la decisión impugnada sigue en vigor y todos los equipos y clubes rusos continúan suspendidos de su participación en las competiciones de la UEFA”.

Asimismo, informaron que el “el procedimiento de arbitraje continúa”, por lo que se entiende que las partes no acordaron un procedimiento acelerado y se está a la espera de una fecha para la audiencia.

La selección rusa buscaba una exención para poder disputar el partido por el Repechaje a Qatar 2022 ante Polonia, duelo que estaba pactado para el 24 de marzo. Sin embargo, la FIFA le otorgó la clasificación directa a los polacos a la final del Repechaje, donde espera por Suecia y República Checa.

Finalmente, el TAS espera emitir una decisión a finales de esta semana.

