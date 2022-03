Preocupación en el fútbol chileno: ex seleccionado nacional se encuentra desaparecido

El ex seleccionado nacional y ex jugador de Palestino, Deportes Linares, Deportes Antofagasta y Deportes Iquique, Marco Opazo Castillo, desapareció el pasado fin de semana y aún no se logra dar con su paradero.

La información fue dada a conocer por la familia del ex defensa a través de las redes sociales. Desde entonces la noticia ha circulado rápidamente con el objetivo de encontrar al reconocido futbolista.

Marco Opazo fue visto por última vez la mañana del sábado 19 cuando salió desde su casa ubicada en la comuna de Lampa. Según detalló la familia, vestía polera y shorts de tela, además de zapatillas deportivas y un polerón gris.

El conjunto de Palestino, donde Opazo jugó entre 1980 y 1989, compartió el anuncio de su desaparición para dar con su paradero. “Atención familia Baisana: nuestro ex jugador, Marco Opazo, se encuentra desaparecido. Salió de su domicilio en Lampa el sábado 19 de marzo a las 11am y no regresó”, indicó la escuadra Árabe.