[Video] “Ahora dinamitamos a Lasarte”: la acalorada discusión de Caamaño y Yáñez tras la debacle de la Roja

La Selección chilena hipotecó sus chances de ir a Qatar. La Roja cayó por 4-0 ante Brasil y depende de una serie de resultados para acceder al repechaje. ¿Quién es el principal responsable de la debacle del combinado nacional? Cristián Caamaño y Patricio Yáñez analizaron esta situación y tuvieron un acalorado debate.

“Ahora viene el descabezamiento de todos. Ahora hay que echar a todos, Milad para la casa… acá lo cierto es que el recambio no tiene la misma estatura y se está permanentemente comparando”, comenzó diciendo Yáñez. “Se estrujó a una generación, a un grupo de jugadores y estos se van agotando, se van cansando”, agregó.

“Yo no parto que la principal responsabilidad es sostener a la Generación Dorada, pero también tienen una cuota de responsabilidad”, replicó Caamaño. “Hay que construir un equipo como lo hizo Marcelo Bielsa. Hoy los técnicos no dan herramientas. No lo hizo Pizzi, tampoco Lasarte ni Rueda. Si se farrearon la clasificación a Rusia 2018, ¿por qué se siguió el mismo camino con Rueda? ¿Qué dice Cagigao porque trajo a Lasarte? Un técnico que estaba totalmente fuera de la órbita”, añadió.

“Ahora dinamitamos a Lasarte. ¿No tenía derecho de entrenar a Chile?”, consultó Yáñez. “Yo no dinamito nada. Yo solamente refresco un comentario que hice hace un año: con Lasarte no había chance de dar un salto de calidad”, respondió Caamaño.