Nuevo clasificado: Canadá vence a Jamaica y saca pasajes al Mundial

El Mundial de Qatar 2022 tiene un nuevo integrante. Se trata de la selección de Canadá, quien derrotó a Jamaica por 4-0 y aseguró su presencia en la cita planetaria.

Los norteamericanos encontraron rápidamente la apertura de la cuenta gracias al tanto de Cyle Larin a los 13 minutos. Y antes de que terminara la primera parte estiraron las cifras con gol de Tajon Buchanan. Sobre el final del encuentro, Junior Hoilett (82′) y un autogol de Adrian Mariappa (88′), decretaron el 4-0 definitivo.

De esta forma, Canadá se une a Qatar, el anfitrión, Corea del Sur e Irán en Asia; Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos en Europa; Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay en Sudamérica.

El sorteo de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo viernes 1 de abril, mientras que el certamen se desarrollará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.

WE ARE CANADA! 🍁 WE ARE GOING TO QATAR!#CANMNT #ForCanada #WCQ pic.twitter.com/j6hZYGETak

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) March 27, 2022