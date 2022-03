Uruguay contará con tres bajas para enfrentar a Chile en la última fecha de las Eliminatorias

Se acerca el fin de las Eliminatorias Sudamericanas. Este martes, una selección uruguaya, ya clasificada a al cita mundialista, visitará a Chile, quienes buscarán un pasaje al repechaje ante un equipo de la Confederación Asiática de Fútbol. Para este duelo, los charrúas tendrán tres bajas obligadas: Mathias Olivera, Matías Vecino y Facundo Pellistri.

El lateral de Getafe fue descartado para el partido ante la Roja debido a complicaciones musculares. Así lo señaló la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde indicaron que el futbolista “no participará del partido con Chile por molestias en una de sus pantorrillas”.

Asimismo, los charrúas informaron que Matías Vecino tampoco estará en Chile para el último partido de las Eliminatorias. Y es que el jugador del Inter, pese a haberse recuperado de su contagio de Covid-19, no viajará “por restricciones sanitarias del Ministerio de Salud de Chile para extranjeros no residentes”, las cuales no le permiten ingresar a nuestro país.

De esta forma, Vecino y Olivera se sumarán a Facundo Pellistri, quien será baja obligada debido a la tarjeta amarilla que recibió contra Perú, en la victoria charrúa por 1 a 0, lo que significó su suspensión.