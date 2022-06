Robert Lewandowski habló fuerte y claro para confirmar su salida del Bayern Múnich. “No veo ninguna posibilidad de continuar en este club”, fue lo que dijo el polaco. Dichos que confirma una leyenda del cuadro bávaro.

Hablamos de Lothar Matthäus, quien entiende la decisión del goleador de la Bundesliga. “Entiendo a Lewandowski. Nota que algo está cambiando en el club, que algo se está desmoronando y que algunas cosas ya no son como estaban acostumbrados“, sostuvo el alemán.

De la misma forma, el ex futbolista se lamenta por el momento que pasa el Bayern: “Es una lástima. Se puede ver que cada vez más jugadores quieren irse del Bayern. En el pasado no era así. Ciertamente no arroja una buena luz sobre el club. Algunos jugadores no se sienten cómodos en él”.

En su última declaración no solo se refiere al polaco, sino que también a las salidas de Niklas Süle, que se marchará libre al Borussia Dortmund, y al extremo Serge Gnabry, que ha rechazado ampliar su contrato. Otros casos parecidos son los de Toni Kroos y David Alaba, que decidieron salir y seguir su carrera deportiva en el Real Madrid.

Una situación extraña en la cual se encuentra el cuadro teutón que busca volver a alzar la Champions League y ser protagonista en Europa.