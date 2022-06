Continúa la polémica luego de los incidentes en la final de la Champions League donde el Real Madrid se quedó con el título tras vencer al Liverpool. Mientras siguen apareciendo videos de lo ocurrido y del actuar policial, el Gobierno británico pidió explicaciones al francés y la UEFA solicitó un informe independiente de lo sucedido.

En medio de todo eso, en Francia, un ex ministro y un periodista apuntaron a Karim Benzema como uno de los responsables de lo ocurrido.

Luc Ferry, ex ministro de educación de Francia señaló a Benzema relacionándolo con el caso del video sexual en el que estuvo involucrado. “La Policía dice que no es su culpa sino la de la organización, la UEFA dice lógicamente lo contrario. Yo no soy especialista en esto pero lo que me impacta de verdad y no me impide ver la realidad de este deporte, el fútbol, es que está podrido por el dinero y por el jugadores que están en un pedestal. Es un asco, francamente”, comenzó diciendo la ex autoridad en la televisión francesa.

Al ser consultado qué tenía que ver eso con los incidentes ocurridos en el Stade de France, Ferry señaló que “cuando Karim Benzema es condenado a un año de cárcel con suspensión de pena por tentativa de chantaje y que después le van a dar el Balón de Oro, qué mensaje mandamos a esos locos de aficionados, que la justicia no existe, que la policía no existe y que no hay reglas y que podemos ser una estrella”.

Quien también apuntó a Benzema como posible responsable de los incidentes fue el periodista Pascal Preud, quien aseguró que la presencia del delantero del Real Madrid en el Stade de France fue la razón de que varios delincuentes protagonizaran los desagradables episodios ocurridos en la capital francesa.

“Nadie en una reunión dijo ‘atención, ahí está Karim Benzema en el suelo’. Nadie pensó en eso. Es así de simple. Si no está Karim Benzema, estos chicos no están”, señaló.

El comunicador afirmó que si hubiesen invitado a mil de esos jóvenes a ver a Benzema en vivo no hubiesen ocurrido los incidentes. Sin embargo, ante el revuelo que causaron sus declaraciones, Preud negó que el atacante tuviera la culpa y dijo que todo fue un montaje de la televisión.