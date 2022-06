Arturo Vidal no continuará en el Inter de Milán. Así lo confirmó el propio volante nacional hace algunas semanas, pese a que aún no concreta su salida del club. Y todo indica que su próximo destino será Sudamérica, específicamente, el Flamengo.

El Rey ha hecho público en innumerables ocasiones su deseo de jugar en el Mengao, pero según revelaron desde Brasil, ambas partes se encuentran a la espera que el Inter rescinda el contrato del seleccionado nacional para comenzar a negociar.

“Arturo Vidal ya ha dejado a Flamengo consciente de las condiciones para jugar en el club a partir de la segunda mitad del año. Y el club, por su parte, ya le ha indicado al responsable del volante sus intenciones económicas”, sostuvo el medio brasileño Extra.

“Ahora, las partes están a la espera de que el Inter de Milán formalice la rescisión del contrato a finales de junio para valorar si los caminos se cruzarán tras la apertura de la ventana de fichajes. El contrato del jugador vence a finales de junio y recibirá una multa por no prorrogarlo hasta 2024. Así, está disponible para firmar un precontrato”, agregó.

Sin embargo, el artículo sostiene que “el club analiza alternativas más jóvenes y quiere entender cuál de las opciones sería más ventajosa. En tanto, dio el primer paso en la negociación con el veterano de la selección chilena. Además de conocer el tamaño de la inversión en términos de salarios y guantes, Flamengo ya sabe que Vidal quiere el club”.

El citado medio detalló que Vidal tiene ofertas del fútbol árabe y desde Estados Unidos, ambas más ventajosas económicamente, pero que su primera opción es arribar a Brasil.

No obstante, señaló que un problema no menor es que el libro de pases en Brasil abre el 18 de julio, por lo que Vidal “tendrá que rescindir su contrato con el Inter a finales de junio, y ya no podría estar en el Flamengo en octavos, incluso libre a partir de entonces. Por tanto, es un caso analizado con cautela para que el posible acuerdo suceda en el momento adecuado”.