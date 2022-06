Guillermo Almada, director técnico uruguayo del Pachuca, reconoció que el volante Jesús Trindade es pretendido por su compatriota Diego López para reforzar a Universidad de Chile.

En diálogo con el programa Quiero Fútbol de Radio Sport, el DT aseguró que “nosotros queremos contar con él (Trindade), pero sabemos que hay gente interesada por él por lo que hizo anteriormente en Peñarol y por lo que hizo con nosotros también cuando le tocó jugar. Sé que el Memo López lo quiere llevar a la U. de Chile”.

“Yo siempre les digo a quienes no juegan en mis equipos que si encuentran una oportunidad que yo no les puedo brindar para tener minutos, le vamos a abrir las puertas porque no puedo ser tan egoísta de retener a un jugador que no estoy utilizando todos los minutos que él quisiera”, agregó.

Trindade es un mediocampista uruguayo de 28 años y suma pasos por Racing Club de Montevideo y Peñarol en su país. A Pachuca, en tanto, llegó en enero de este año y ha disputado 14 encuentros, aunque solo dos como titular.