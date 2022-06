Todo lo que hay detrás de cada título de Rafael Nadal es esfuerzo, resistencia y resiliencia. Y es que el tenista español arrastra dese hace varios años una lesión crónica en la planta de su pie, por lo que cada partido que jugea y cada título tienen un valor especial, como el que logró este domingo en Francia al obtener su decimocuarto Roland Garros.

Pero esta obtención no estuvo exenta de complicaciones o así lo expresó el manacorí tras alzarse como campeón: “El peor momento lo pasé tras el partido con Corentin Moutet (segunda ronda) , no podía andar. Por suerte, mi doctor estaba aquí y eso me ha permitido jugar anestesiado”.

Aunque añadió a France 2 que “no puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento y espero que me ayude”.

De la misma forma, el tenista de 36 años detalló cómo enfrentó el torneo: “La única manera de poder jugar era dormir el pie. Hacer un bloqueo a distancia de los nervios con inyecciones de anestesia. El pie se queda con cero sensación, ni sensibilidad. El pie no puede ir a peor, si había el riesgo de hacer me daño en otra parte”.

Nadal se someterá a una intervención que ya tiene programada para la próxima semana. “Las inyecciones de los nervios a distancia me han ido bien en dos de ellos. Es pinchar con inyecciones de radiofrecuencia para intentar desinhibir el nervio, quitar el dolor. Que no quede totalmente dormido, como en el torneo, pero sí que quede una sensación permanente de que el dolor disminuye”.

Y el manacorí es claro en caso de que no funcione la intervencioón: “Hay que ser positivos, esperar que funcione. Si no, hay que ser realistas pero las diferentes opciones me las reservo para mí. Sería un planteamiento de vida personal”.

Asimismo, señala que no se hará una cirugía más radical, por ahora: “No me aseguraría del todo que podría seguir jugando. No sé si compensaría estar medio año parado. Lo tendría que hablar conmigo mismo y ahora no estoy preparado”.