Joseph Blatter y Michael Platini fueron citados durante este miércoles para el inicio del juicio en su contra por supuestos pagos corruptos del ex presidente de la FIFA hacia el ex futbolista y ex mandamás de la UEFA.

Sin embargo, la declaración del suizo tuvo que ser aplazada, ya que al momento de entregar su testimonio acusó un fuerte dolor en su pecho. “El dolor regresará y tengo dificultad para respirar”, fue lo que dijo el hombre de 86 años a los jueces, de acuerdo a lo informado por diversos medios. Además, los periodistas allí presentes describieron el estado de Blatter como “débil”, al verlo ingresar a la corte en Bellinzona.

Una situación extraña y por lo menos sospechosa, ya que minutos antes el ex presidente de la FIFA ingresó al edificio con una sonrisa y diciendo que «estoy absolutamente confiado, el sol brilla y estoy de buen humor. Sé que no he hecho nada contra la ley. Mi vida fue el fútbol, durante 45 años con FIFA. Mi vida es el fútbol”.

En tanto, por el lado de Platini, la situación también fue particular, ya que sus abogados intentaron cuestionar el lugar donde se llevaba a cabo el juicio: “Este caso se está escuchando en el recinto equivocado”, exponiendo así su postura de que este caso no debería tratarse como internacional o de gran escala. No obstante, los magistrados desestimaron ese argumento y permitieron que la FIFA siga involucrada.

Recordemos que el tribunal federal abrió un proceso contra ambas figuras mundiales por un sospechoso traspaso de dinero que concluyó con sus carreras dirigenciales en 2015. Ambos están acusados de haber “obtenido ilegalmente, en detrimento de la FIFA, un pago de dos millones de francos suizos (1,8 millones de euros, algo más de 2 millones de dólares) en favor de Michel Platini”, según la fiscalía.

En este sentido, arriesgan una condena de cinco años de cárcel o el pago de una cuantiosa multa.