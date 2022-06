El juicio contra Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, y Michel Platini, ex presidente de la UEFA, continúa. En su segundo día, el suizo con el francés rechazaron las acusaciones que hay en su contra sobre un traspaso fraudulento de dinero desde el ex líder de la federación internacional y el ex futbolista por dos millones de francos suizos en 2011, según informó la televisión suiza RTS.

De la misma forma, Blatter se negó a responder a las preguntas del abogado de la FIFA, cuando se le consultó sobre este pago, afirmando que su sucesor al frente de la federación internacional, Gianni Infantino, no respondía a sus peticiones desde su elección en 2016.

Aunque luego aclaró que este traspaso de dinero se refiere a honorarios que le adeudaban al ex futbolista francés por servicios de asesoramiento realizados entre 1998 y 2002, con el que cerró un «contrato de palabra». Asimismo, negó que la aparición de la factura sobre el controvertido pago formara parte de un complot para evitar que Platini le sucediera en la FIFA.

Por otro lado, Platini acusó a la FIFA de cometer «un escándalo» contra él y Blatter «con el objetivo por todos sabido de que no me convirtiera en presidente de la organización».

Al igual que confirmó que el dinero no le importa en lo más mínimo y se cuadró con Blater en que al inicio de la colaboración profesional no quedó claro el sueldo que Platini cobraría por sus servicios, aunque éste, finalmente, se fijó en torno a los 300.000 francos suizos anuales.

Recordemos que ambos ex dirigentes son acusados de fraude, gestión desleal, abuso de confianza y falsificación documental por el Tribunal Penal Federal suizo.

En tanto, las audiencias se prolongarán hasta el 22 de junio, y se espera que hacia el 8 de julio se dicte la sentencia de este juicio.