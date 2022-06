No cabe duda que la última temporada fue la mejor de Christiane Endler en Europa. La futbolista chilena fue condecorada con el premio The Best de la FIFA, además de conseguir a nivel colectivo la Liga de Francia y la Champions League.

Pero las distinciones no paran para Tiane, que espera seguir rompiéndola en Europa. Claro, porque la portera fue elegida como la «estrella de la temporada» por el medio inglés Dazn Football.

La distinción llega tras su notable participación en la Champions League, donde se quedó con el título tras conseguir solo siete goles en contra en 12 partidos, además de cuatro vallas invictas.

The Chilean showstopper 🇨🇱🧱@OLfeminin‘s Christiane Endler joins our #UWCL stars of the season ✨ pic.twitter.com/oLOdudpiND — DAZN Football (@DAZNFootball) June 9, 2022