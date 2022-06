Este martes se anunciaron las sedes donde se van a disputar las diferentes disciplinas de los Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, donde a todos sorprendió la noticia que la competencia de bowling se hará en el Happyland de un Mall Plaza Vespucio.

Claro, esta situación se generó por la inexistencia de una pista deportiva apta para el desarrollo del juego, además de que no existió el interés, por falta de presupuesto, de construirla.

Esto generó la reacción de Arnau Sarrà, seleccionado chileno de la disciplina, quien se expresó a través de su cuenta de Twitter por la insólita decisión. “Muchos se ríen, pero como jugador de bowling es una vergüenza que la única oportunidad que tenemos para alcanzar más desarrollo se tira a la basura”, escribió luego de que se conociera la noticia que pone a esta disciplina en el Plaza Vespucio.

“La Fedeboch consiguió con gran esfuerzo la donación (condicionada) de pistas para la realización del torneo y que estas quedaran para el legado. Obviamente se necesita un recinto e inversión en el lugar donde se pondrían (cosa que no existe y se está cerrando la puerta)”, añadió.

“Lo anterior, implica que dicha posibilidad se perdería y tendríamos que esperar a que se hicieran otros juegos o alguna inversión privada o pública en específico para la disciplina (lo que es muy difícil)”, complementó.

“La ventaja de tener un legado, es tener un centro de entrenamiento de Alto redimiendo, poder realizar entrenamientos continuos, no lidiar con cumpleaños en entrenamiento, que de 4 hrs de pista total se entrene 1 porque las máquinas fallan mucho, poder aceitar correctamente. No pagar 15.000 por hora de entrenamiento, etc. Es difícil alcanzar o intentar conseguir logros a nivel internacional con estas condiciones de entrenamiento como se podrá comprender”, cerró.

En tanto, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, sostuvo que “nos duele que realmente no podamos dejar un legado en el bowling. A mí me duele mucho, porque tenemos que recurrir a una infraestructura privada”.

“Como Federación de Bowling de Chile no nos parece que vaya a un centro comercial”, añadió el presidente de esta entidad, Fernando Peña.

Muchos se ríen pero como jugador de bowling 🇨🇱🎳 es una vergüenza que la única oportunidad que tenemos para alcanzar más desarrollo se tira a la basura. Quiero explicar algunas cosas que salen en el video y la nota en este hilo🧵:#panamericanos2023 #santiago2023 https://t.co/BzQo4MPE2w — Arnau Sarrà Toriszay (@ArnauSarraT) June 15, 2022