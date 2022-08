Comparte

Iván Morales no lo pasa bien en México. Este lunes, tras el entrenamiento, el delantero chileno fue encarado por barristas del Cruz Azul debido a la histórica goleada por 7-0 sufrida a manos de América en el clásico.

El hecho ocurrió cuando el ex atacante de Colo-Colo se retiraba de la práctica en su automóvil y paró para atender a los medios de comunicación. En ese instantes, algunos fanáticos comenzaron a ‘apretarlo’ por su rendimiento.

“¿Solo un gol en tantos partidos? Rómpete la madre o sino regrésate a tu país”, recriminó uno de los barristas.

Morales, evidentemente incómodo por la ocurrido, respondió que “nadie quiere estar en esta situación, nosotros menos. Nadie quiere estar aquí. Nunca había pasado por esto, nunca perdí un clásico. Me duele, aunque no esté jugando. Me revienta por dentro”.