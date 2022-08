Comparte

El estadounidense John McEnroe, leyenda del tenis mundial, atendió a algunos medios de comunicación en su residencia de Nueva York donde se refirió a diversos temas, entre ellos, la negativa de Novak Djokovic de vacunarse contra el Covid.

“No creo que Djokovic esté recibiendo el respeto que se merece. Creo que le han convertido un blanco para todos los dardos”, dijo el norteamericano.

En ese sentido, McEnroe cree que es absurdo que Djokovic no pueda jugar el US Open por no encontrarse inoculado contra el Covid-19. “Creo que es una estupidez que no le dejen jugar. Es lo más parecido a una broma”, afirmó.

“Yo en su lugar me hubiera vacunado, pero hay que respetar su manera de pensar. Llevamos dos años y medio conviviendo con la pandemia y que no le permitan participar lo considero una broma”, sentenció.