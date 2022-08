Comparte

En medio del Congreso Desarrollo Integral del Fútbol, desarrollado en nuestro país y con la presencia de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, el mandamás de la ANFP se refirió a diversos temas, entre ellos los incidentes en San Carlos de Apoquindo, las elecciones de la ANFP y el futuro de Francis Cagigao.

"Estoy avocado a trabajar en un cien por ciento. Si los clubes me dicen que siga el trabajo, lo voy a hacer. He hecho la pega. Hemos tenido una administración muy complicada, con juicios y dineros no pagados por sponsors, todo esto nos ha afectado", comenzó diciendo Milad.

"Pero uno sigue con la misma convicción siempre y nunca esperando que lo feliciten porque eso no existe en el fútbol. Si los clubes me lo piden, feliz sigo con el proyecto y si no, aportaría desde afuera con un granito de arena", agregó.

Por otro lado, también se refirió a la continuidad de Francis Cagigao, el director deportivo de La Roja. En ese sentido, Milad explicó que "en el fútbol nunca hay que pensar en las personas, sino que en los proyectos. Uno como presidente cuando asume espera tener un proyecto, pero lamentablemente eso no estaba. No sé si yo seguiré, pero lo que sí es que el proyecto va a caminar independiente de las personas".

Finalmente, se refirió a los incidentes en San Carlos de Apoquindo, donde sostuvo que "era un hecho simbólico para muchos hinchas, pero los vándalos siempre aprovechan las instancias de hacer sus fechorías. Es criticable la conducta de los hinchas, que siempre están en el límite de lo delictual y eso es lo que no se puede seguir tolerando en el fútbol".