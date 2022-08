Comparte

Se acabó la espera y las especulaciones sobre la participación de Novak Djokovic en el último Grand Slam del año. Esto porque el tenista serbio anunció que no estará presente en el US Open.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para disputar el US Open. Buena suerte al resto de jugadores. No perderé la forma, mantendré un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. Hasta pronto mundo del tenis", señaló el tenista.

Recordemos que Nole no había sido incluído en el cartel promocional del torneo. Lo anterior porque su presencia no era segura, ya que el serbio sigue en la negativa con vacunarse contra el Covid-19, hecho que no exigía el torneo, pero sí el gobierno de Estados Unidos.

Por lo mismo, la presencia de Djokovic en el torneo era imposible y finalmente se dio lo que se estaba esperando y el propio jugador se bajó del torneo.

Igualmente, hay que consignar que Djokovic tampoco pudo jugar en el Australia Open por el mismo tema. Incluso fue deportado del país.