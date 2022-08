Comparte

Arturo Vidal nunca ha escondido su deseo de volver a jugar con la camiseta de Colo-Colo y esta vez no fue la excepción. En un diálogo con el sitio oficial de la Copa Libertadores, en la previa del partido entre Flamengo y Vélez por la semifinales, el King volvió a expresar sus ganas de volver a los albos e incluso se emocionó.

"Sí, quiero volver a Colo-Colo, pero no sé cuándo. Estoy muy feliz en Flamengo, espero seguir mucho tiempo acá, disfrutando lo que estoy viviendo y ganando títulos con esta gente. Después, claramente, me gustaría volver a Colo-Colo", dijo el King Arturo.

Además, habló lo que significa el club chileno para él, donde al borde de las lágrimas comentó: "Colo-Colo significa mucho para mí, es el que me abrió las puertas y me enseñó todo lo que soy. Para estar ahí tienes que ser muy fuerte de mente y un ganador, sino no puedes ser futbolista".

Recordemos que Arturo Vidal estuvo dos años en los albos, donde se coronó tricampeón del fútbol chileno. Tras eso, dio el salto a Europa donde deambuló por los mejores equipos del mundo. Actualmente, se encuentra de regreso a Sudamérica, en el Flamengo, donde espera cumplir uno de sus sueños: ser campeón de la Copa Libertadores.