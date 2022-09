Comparte

El mercado de fichajes está a hora de terminarse en Europa y la situación de Claudio Bravo en el Betis aún no se soluciona. El meta chileno todavía no puede ser inscrito en el Betis, por lo que se debut deberá seguir esperando.

Sin embargo, Bravo está tranquilo. De hecho, aseguró que se quedará en Betis. En la salida de uno de los entrenamientos le consultaron al chileno: "¿La posibilidad de que salgas existe?", a lo que el ex Barcelona respondió: "¿De que salga, de aquí?… No, no, no…".

De la misma forma agregó que ha sido "toda la vida optimista, siempre". No obstante, el meta chileno al ser consultado sobre el tema de la inscripción respondió: "Pregúntenle al club".

Pese a la incertidumbre, se espera que durante las últimas horas del mercado de fichajes se concrete la inscripción del futbolista chileno, al igual que la de Willian José.