Nick Kyrgios inscribió su nombre en la tercera ronda del US Open. El tenista australiano derrotó por 7-6 (3), 6-4, 4-6, y 6-4 al francés Benjamin Bonzi y avanzó en el último Grand Slam de la temporada.

Sin embargo, la clasificación del oceánico no estuvo exenta de polémicas. Y es que Kyrgios protagonizó dos momentos controvertidos en el torneo estadounidense. Primero, mientras ambos tenistas disputaban el segundo set, Nick se acercó a reclamar al juez de silla por el olor a marihuana que provenía desde las tribunas.

El juez acogió su reclamo y pidió a los asistentes que dejaran de fumar. “Como cortesía a los jugadores, por favor absténganse de fumar alrededor de la cancha”, dijo el referee. Tras el partido, Kyrgios aclaró el motivo de su queja. “La gente no sabe que soy asmático. Cuando corro de lado a lado, me cuesta respirar, probablemente no sea algo que quera respirar entre puntos”, explicó.

Aunque la mayor polémica ocurrió en la tercera manga, cuando tras perder su servicio, Kyrgios desató su furia durante el cambio de lado. El australiano escupió la malla en dirección donde estaba su rival, quien miró la acción. El gesto se ganó el repudio de los asistentes.

Estáis todos invitados a la fiesta que haré el día que Kyrgios se retire. Aporta un 20% de lo que perjudica al tenis. Qué maleducado. Qué payaso. pic.twitter.com/QOuS5Q3GV1 — Hugo Durán (@CroniSport) September 1, 2022

La acción de Kyrgios no pasó a mayores, pero sí recibió una advertencia por parte del juez. Finalmente, el controvertido jugador se quedó con el partido y este viernes se enfrentará al estadounidense Jeffrey John Wolf por la tercera ronda.