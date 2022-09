Comparte

El director técnico de Ñublense, Jaime García, concedió una extensa entrevista con el diario La Discusión. Allí, el entrenador aseguró que no piensa partir del conjunto chillanejo al menos hasta el término de la temporada.

“Si me vienen de Marte a buscarme, con un saco de plata, me quedo en Ñublense hasta el 5 de noviembre. No dejo al club aunque me pongan un maletín con plata. No he pensado en África, ni Inglaterra ni en nada. Soy una persona que tiene los pies bien puestos sobre la tierra”, aseguró.

“Este es el club y la ciudad que me paró la olla. Así que estoy concentrado en terminar el torneo de la mejor manera posible. Yo tengo pajaritos en la cabeza. no me interesa que digan que tendré ofertas de tres clubes, ni nada. Yo estoy enfocado en Ñublense y así lo he hecho siempre”, añadió.

“Hemos conversado con Sergio (Gioino), pero no le hemos dado mayor profundidad porque para mí es más importante terminar el torneo concentrado y metido. Tengo un contrato año a año que me he ganado con esfuerzo, sacrificio, con mucha entrega”, continuó.

Por último, afirmó que su prioridad es Ñublense y que espera continuar en la tienda chillaneja. “Me han nombrado de medios nacionales que me quieren de tres equipos y yo siempre he dicho que mi prioridad es Ñublense. Es mi media naranja. Si bien uno busca un tema monetario, también para mí es clave la felicidad, la tranquilidad. Quiero terminar con Ñublense, segundo estar con Ñublense, tercero me enfoco con Ñublense, cuarto quiero todo con Ñublense y quinto estoy feliz. La disposición de seguir está abierta, pero esto es de ambas partes. También es respetable que no me quieran para seguir porque es parte de fútbol y la vida. Yo hasta por temas de salud nunca he dejado botado a Ñublense y solo en noviembre veré qué pasa porque ahora no tengo nada”, sentenció.