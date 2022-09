Comparte

Tras decir adiós al US Open, Cristian Garin terminó su relación con el entrenador Pepe Vendrell. El coach español se refirió al fin del ciclo con el tenista nacional y analizó algunos aspectos de Gago.

“Cuando Garin se marchó de Europa, tenía unos problemas en la mano izquierda y la recuperación la planteamos con muchas dudas, sobre todo porque no podíamos entrenar por la mano izquierda; no podíamos golpear de revés. Fue para allá el fisio Cristián Madariaga, a empezar el proceso de rehabilitación y ver si podíamos mejorarlo. Fuimos avanzando, y nosotros también teníamos cerrado un acuerdo con Julio Peralta para que lo acompañara. Y como no pudimos hacer las semanas que en principio tenía que hacer él, que eran Montreal y Cincinnati, decidimos utilizar esas semanas de preparación para el US Open. La cosa fue bien, Cristian mejoró y empezó a entrenar. Primero con Madariaga y luego con la incorporación de Julio. Yo le comenté la posibilidad de ir y él me transmitió que prefería hacer el US Open con el equipo que había estado encima de él en esa última parte de la recuperación”, relató a La Tercera.

“Y ahí quedé con la sensación de que no acababa de apostar al cien por cien por la relación, y esto se consuma después del US Open con una conversación tranquila y relajada, pero en la que yo ya percibía que estaba eligiendo otro camino”, añadió.

“Cristian Garin es una persona que le ha faltado estabilidad, eso es un hecho irrefutable. Al final es algo que está ahí, que le ha pasado factura en su historia, y creo que una de las cosas que tiene que mejorar es tratar de centrarse en lo que depende de él; en estar menos pendiente de lo que pasa fuera de lo que puede controlar y tener más confianza”, continuó.

El coach, además, explicó que “creo que no tiene la culpa el entorno. Las decisiones que toma Cristian, son de Cristian. Ya tiene 26 años. No vi nada extraño en su entorno. Desde la familia hasta las amistades no vi nada que pudiese ser perjudicial para él. Sí pienso que él está acostumbrado a cambiar de direcciones, y eso es un hábito que, sin querer, se estableció en su manera de ser y que debe intentar controlarlo”.

“Porque yo creo que lo que nos ha pasado ahora seguramente le va a volver a suceder en mayor o menor grado. Se le va a volver a plantear y él tiene que aprender a darles la vuelta a estas situaciones, y eso solo se puede lograr juntándote con el grupo, haciendo equipo, haciendo unión… Y eso es un poquito lo que me sabe mal: que no se haya podido intentar. Porque yo le pedí darle continuidad al proyecto y buscar fórmulas, si había un poquito de desgaste, para que pudiera respirar un poquito… Pero por desgracia no ha podido ser”, cerró.