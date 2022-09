Comparte

El Málaga de Pablo Guede está en la zona de descenso. El entrenador argentino sigue sin conocer la victoria y la caída ante el Huesca de este fin de semana lo dejó en la zona roja y con una molestia incontrolable en la hinchada.

Y es que esta es la cuarta derrota en cinco partidos, lo que ha generado la reacción de los hinchas malaguista rayaron las instalaciones del club mostrando su descontento contra el ex Colo-Colo.

“Guede, si quieres al Málaga, vete ya”, fue solo uno de los mensajes que se pudo leer a los alrededores de La Rosaleda.

“La fractura entre la gente y Pablo Guede no se va a producir nunca, porque amo este Club y la gente me quiere”, comentó Guede tras la derrota ante el Huesa. Además, agregó que “como entrenador me duele, pero sé diferenciar lo que es lo personal y lo profesional”.